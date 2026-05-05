СК: При атаке ВСУ на Чебоксары есть погибшие и пострадавшие

Есть погибшие в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, сообщает Следственный комитет РФ.

"По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК подчеркнули, что будут расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей Чувашской Республики.

Напомним, в ночь на 5 мая в Чебоксарах беспилотники атаковали жилые дома. СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Режим "ракетная опасность" был введен во всех регионах Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области и ХМАО. Из-за воздушной опасности были закрыты 14 аэропортов на территории РФ. В крупных городах ночью звучали сирены.