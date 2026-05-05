В Екатеринбурге африканца задержали за покушение на сбыт наркотиков

В Екатеринбурге арестован гражданин Экваториальной Гвинеи. Африканцу вменяют покушение на сбыт наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Мадрида Нгуем Афанг Жэм Энгонга, который является гражданином Республики Экваториальная Гвинея. Вечером 2 мая уральские силовики остановили молодого человека для проверки документов. При себе у иностранца были обнаружены несколько зип-пакетов с наркотиком синтетического происхождения. Он был немедленно задержан.

Как выяснилось, изначально Нгуем Афанг Жэм Энгонга прибыл в Россию для учебы. Он является студентом первого курса одного из университетов Среднего Урала.

Следствие вышло с ходатайством о заключении африканца под стражу. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 2 июля 2026 года.

Напомним, в прошлом году на Урале суд аннулировал сразу четыре фиктивных брака между россиянами и гражданами Нигерии.