Суд оштрафовал Google на 15,2 млн рублей за запрещенный контент

Таганский суд Москвы выписал компании Google штраф в размере 15,2 млн рублей. Как сообщили РИА Новости представители суда, судья признал ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Причиной такого решения стал отказ владельцев сервиса удалять информацию, которую закон запрещает распространять в интернете. В итоге инстанция назначила административное наказание на общую сумму 15 миллионов 200 тысяч рублей.

Суд привлек компанию к ответственности сразу по четырем эпизодам. Google нарушил ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которая обязывает владельцев сайтов вовремя очищать свои ресурсы от запрещенных страниц. Несмотря на требования закона, корпорация оставила доступ к спорным материалам открытым. Теперь Google LLC должна выплатить многомиллионный штраф за игнорирование правил работы в российском цифровом пространстве.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google еще на 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. Суд признал компанию виновной по статье 13.41 КоАП РФ, так как ИТ-гигант проигнорировал требования властей и оставил незаконные сведения в открытом доступе.