Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа

Московский областной суд прекратил уголовное дела рэпера Гуфа (он же Алексей Долматов) за примирением сторон.

В феврале 2026 года суд приговорил Долматова к условному сроку за самоуправство в отношении посетителя банки. Потерпевший обратился в вышестоящую инстанцию, но в итоге суд вовсе решил прекратить уголовное преследование Гуфа, передает Telegram-канал "112". Рэпер в суде заявил, что условный срок мешает его концертной деятельности, например, он не может поехать выступать в Казахстан.

Инцидент в бане произошел еще в октябре 2024 года, следствие даже пытались прекратить, а дело изначально было административным. Конфликт случился из-за того, что администратор заведения потребовала от Долматова и его приятеля заплатить штраф за курение в бане. Гости отказались платить, тогда сотрудница заведения вызвала на подмогу своего родственника – потерпевшего Михаила Мартьянова, оказавшегося сотрудником ППС полиции. Далее случилась потасовка, потерпевший пожаловался, что Гуф забрал у него телефон. Поэтому изначальное дело о мелком хулиганстве переквалифицировали в грабеж группой лиц с применением насилия, а затем - в самоуправство.