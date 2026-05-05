Алексей Орлов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, Алексей Орлов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Екатеринбурга Бориса Лебедева.

"Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и сказать огромное спасибо от себя и от горожан за то, что вы продолжаете делать. Вы – воплощение мужества, того, как надо относиться к своему делу, Родине, профессии. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником", – обратился градоначальник к ветерану.

Борис Лебедев был призван в армию в 1944 году. Служил на боевом корабле на Балтике, а после работал на заводе. После того, как получил высшее образование в Ленинграде, был направлен на работу в легендарный НИИ "Автоматика" Свердловска.

Также Алексей Орлов навестил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Свердловской области и города Екатеринбурга Николая Вдовина.

C 1943 года он служил радиотелеграфистом. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Обеспечивал радиосвязь, неоднократно действовал в тылу врага. Был дважды ранен. После окончания Баранчинского электротехнического техникума в 1959-м работал на заводе, где прошел путь от мастера до начальника отдела технического контроля.

Напомним, 4 мая состоялось торжественное возложение цветов к стеле "Город трудовой доблести". Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения. По словам градоначальника, важная задача – передать эту память молодому поколению, воспитать в них чувство патриотизма, гордости за свою Родину и уважения к подвигу предков.

"Сегодня, как и в самые трудные времена, Екатеринбург демонстрирует свою силу духа и единство. Мы помним о тех, кто сегодня защищает нас, и делаем все возможное, чтобы поддержать их семьи. Пока наши бойцы сражаются за Родину, мы здесь, в тылу, работаем не покладая рук. Оборонные заводы трудятся в режиме максимальной отдачи, круглосуточно выпуская продукцию, необходимую для успешного проведения специальной военной операции. Это наш общий фронт, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в победу", – подчеркнул Алексей Орлов.