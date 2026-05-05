Андрей Паршев: За выходом ОАЭ из ОПЕК виден политический расчет

Объединённые Арабские Эмираты 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+ — это решение называют одним из самых серьёзных ударов по нефтяному картелю за последние годы. Крупный производитель теперь не обязан соблюдать квоты и намерен наращивать добычу.

Выход отдельных стран из ОПЕК — не редкость. Обычно причина такого решения кроется в недовольстве квотами на добычу, которые становятся непосильными в период финансовых трудностей. Как правило, речь идёт о второстепенных игроках нефтяного рынка, чьи действия не оказывают заметного влияния на мировые цены. Но в данном случае ситуация иная, обращает внимание член Экономического совета ЛДПР, публицист Андрей Паршев.

"ОАЭ не имеет серьёзных финансовых проблем, которые можно было бы решить наращиванием экспорта нефти. Главное — резкий рост предложения наверняка вызовет тенденцию к снижению мировых цен, или по крайней мере предотвратит их резкий рост, поскольку эмираты, точнее главный из них — Абу-Даби — один из крупнейших игроков на этом рынке. То есть рост выручки будет этим снижением цен нивелирован. Подготовка к такому шагу велась заранее, были сделаны вложения в инфраструктуру. Это позволит в будущем существенно увеличить и добычу, и экспорт, о чём официально заявляли власти ОАЭ. Но речь идёт не о "требованиях момента", а о более длительной перспективе, поскольку в условиях текущего конфликта реализовать такие планы нельзя", — пояснил Андрей Паршев.

Кроме того, нельзя забывать: несмотря на декларируемый нейтралитет ОАЭ, эта страна тесно связана и в политическом, и в экономическом плане с Великобританией и США. Не исключено, что за таким шагом просматривается политический расчёт.

"Поэтому пока можно предполагать, что это очередной шаг к фактическому контролю США над рынком нефти, причём шаг не импульсивный, а запланированный и скоординированный с другими внешнеполитическими усилиями", — резюмировал Андрей Паршев.