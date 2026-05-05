ФСО в День Победы закрывает для посетителей Московский Кремль

Федеральная служба охраны (ФСО) закроет в День Победы для посещения одну из самых популярных столичных достопримечательностей – Московский Кремль. Также 9 мая не состоится знаменитая церемония развода караулов на Соборной площади, передает РИА Новости со ссылкой на заявление отдела ФАС по связям с прессой и общественностью.

"Девятого мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет", - говорится в заявлении службы.

Ранее в администрации президента России заявили, что в этом году парад на Красной площади пройдет без боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов.