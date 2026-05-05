Две туристки пропали в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели ищут двух заблудившихся туристок в Карачаево-Черкесии.

"Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило от родителей", - сообщило региональное ГУМЧС РФ.

Отмечается, что маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС. Завершить его они должны были накануне в Зеленчукском районе.

На поиски направлены 15 спасателей. Они обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов.

Ранее в Бурятии задержали трех человек по делу о гибели туристов во время похода на гору Мунку-Сардык в Восточном Саяне.