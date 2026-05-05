В Пыть-Яхе вывесили баннер "С Днем Попеды". Глава города назвал это диверсией

В Пыть-Яхе на здании Детской школы искусств разместили баннер с ошибкой: "С днем Попеды!". Глава города Сергей Елишев в интервью изданию "Подъем" назвал произошедшее диверсией и пообещал направить информацию в управление ФСБ для дальнейших разбирательств.

По словам Елишева, по госконтракту праздничные растяжки должны были разместить к 30 апреля два подрядчика. Все этапы создания и размещения растяжек необходимо было согласовывать, однако в этом случае "предприниматель включил самостоятельность".

"Мы рассматриваем это как диверсию, потому что замечен он был уже не раз. Аукцион свободен, других на манеже нету — выходит, кто хочет. И вот он стал победителем — мы обязаны заключить контракт, хотя понимаем, что он не совсем грамотный и не обязательный. И вот он приезжает, развешивает, сотрудники учреждения ему говорят: "А чего вы вешаете, вам же разрешения никто не давал?" И увидели эту букву — сразу позвонили в управление внутренней политики, рассказали, что вот баннер с этой буквой. Конечно, дали команду снять. Этот подрядчик сразу все снимает, но кто-то сфотографировал, и уже в течение получаса выходит пост, что в Пыть-Яхе разместили…", - приводит издание его слова.

По словам Елишева, баннер "с правильной буквой" появился "через пару-тройку часов", а подрядчика обязали извиниться в соцсетях.

"Проводим расследование, вплоть до того, что будем направлять в управление ФСБ — пусть разбираются. Потому что, когда мы прописываем пошагово деятельность и один подрядчик понял, а второй не понял, — пусть разбираются уже правоохранительные органы", — заявил он.