В России упала преступность среди мигрантов

Аппарат Совета Безопасности РФ сообщил, что в первом квартале 2026 года иностранцы совершили 7,6 тысячи преступлений. Это на 38,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число самих нарушителей также сократилось почти на треть и составило 5,6 тысячи человек. Всего за три месяца в страну въехали 2,5 миллиона мигрантов, что на 15% ниже прошлогодних цифр. Большинство из них - 1,8 млн человек - приехали из стран СНГ. На начало апреля в России находилось 6,1 млн иностранных граждан, тогда как годом ранее их было 6,8 млн.

Власти стали чаще отменять действующие документы: количество аннулированных видов на жительство выросло на 90% и достигло 8,3 тысячи. При этом сами иностранцы стали реже запрашивать временное проживание и ВНЖ. В то же время работодатели начали активнее выводить сотрудников из тени. Число людей с официальным разрешением на работу выросло почти на 37% и составило 214 тысяч человек. Почти половина из них - это опытные специалисты высокой квалификации. Несмотря на то что количество выданных патентов немного снизилось, бюджеты регионов получили от них более 35 миллиардов рублей налогов, что на 13% больше прежних показателей.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей открывать специальные счета для обеспечения обязательств трудовых мигрантов. На этих счетах будут храниться деньги для оплаты возможных штрафов и расходов на депортацию рабочих, если те нарушат закон.