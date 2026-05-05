Минобороны: 601 беспилотник ВСУ и шесть ракет большой дальности "Фламинго" сбиты за сутки

601 беспилотник ВСУ и шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" сбили за сутки российские силы ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по информации военного ведомства, сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В Минобороны также заявили, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, цели достигнуты.

Напомним, минувшей ночью режим "ракетной опасности" был введен во всех регионах Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области и ХМАО. Из-за воздушной опасности были закрыты 14 аэропортов на территории РФ. В крупных городах ночью звучали сирены. В Чебоксарах беспилотники попали по жилым домам, СМИ сообщают как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших.