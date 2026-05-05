Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд вновь отказал в УДО "литовскому киллеру" Замольскису

Свердловский областной суд вновь отказал в досрочном освобождении "литовскому киллеру" Ромасу Замольскису, осужденному за целый ряд тяжких преступлений.
Ромас был одним из членов так называемой "ОПГ Клока". В 2016 году дело ОПГ, куда кроме Замольскиса и самого Михаила Клока также входил Валерий Поваров, рассмотрел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Всех троих отправили в колонию. Больше всех получил Замольскис, которому назначили 16 лет "строгача". Позже приговор смягчили до 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в марте 2026 года Чкаловский райсуд уральской столицы отказал Ромасу Замольскису в условно-досрочном освобождении. После этого он и его адвокат подали апелляционные жалобы на это решение.

Изучив представленные документы, областной суд пришел к выводу, что цели наказания Замольскиса в настоящее время не достигнуты. Постановление об отказе в УДО оставлено без изменений. В инстанции уточнили, что срок отбывания наказания у Замольскиса заканчивается в августе 2029 года.

Напомним, в 2023 году Свердловский областной суд уже отказывал "литовскому киллеру" в досрочном освобождении. Ранее Ромас Замольскис добивался, чтобы его передали в Литовскую республику, но ему также было отказано.

Теги: УДО, Замольскис, адвокат, облсуд


