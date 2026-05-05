В Шереметьево введены ограничения на вылеты и посадки из-за сигнала "Ковёр"

Аэропорт Шереметьево сообщил о вводе ограничений на прием и выпуск самолетов в связи с действием сигнала "Ковер".

"Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов", - сообщили в столичном аэропорту.

Росавиация пока не объявляла о введенных в аэропорту ограничениях. Ранее ограничения были введены в аэропорту Внуково.