Оставлен под арестом замгубернатора Челябинской области Фалейчик

Челябинский областной суд оставил под арестом замгубернатора Южного Урала Андрея Фалейчика.

Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе на домашний арест. Однако областной суд оставил в силе об аресте до 19 июня, сообщает пресс-служба инстанции.

Фалейчику предъявлено обвинение в том, что в 2021–23 гг., занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 млн руб. от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".