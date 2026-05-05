05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Алиханов пообещал серийные поставки импортозамещенных "Суперджетов" в ближайшие 7 месяцев

На начало мая 2026 года Минпромторг сохраняет оптимизм относительно сроков сертификации импортозамещенного "Суперджета" и полагает, что серийные поставки начнутся до конца года.

"Сейчас четыре образца участвуют в сертификационных испытаниях, которые идут без серьезных замечаний. Мы планируем в ближайшее время закончить сертификацию и в этом году начать серийные поставки уже непосредственно заказчикам", - цитирует РИА Новости министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

В январе 2026 года Алиханов говорил: "Находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки самолётов МС-21, SJ-100, ближе всего к финалу испытаний Ил-114-300. В этом году наши компании должны сертифицировать все эти самолёты и начать первые поставки".

В правительстве очень рассчитывают на то, что за оставшееся до 2030 года время можно будет импортозаместить половину самолетов в авиапарке отечественных перевозчиков.

"По указу президента к 2030 году необходимо увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года и довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%", - заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии Росавиации.

Ранее экономисты из Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ заявили кабинету министров, что в текущей ситуации обновление за четыре года половины парка – это слишком оптимистичная цель, и можно говорить разве что об "импортозамещении" на одну треть.

Между тем, может так выйти, что новыми самолетами будет пополняться парк только одной-двух авиакомпаний, поскольку у остальных просто нет денег. Так, недавно стало известно о планах властей Удмуртии продать авиакомпанию "Ижавиа", поскольку на обновление парка денег нет. глава республики Александр Бречалов сообщил, что на покупку одного нового МС-21 (который еще даже не сертифицирован) ушла бы четверть годового бюджета региона.

Теги: суперджет, импортозамещение, антон алиханов


