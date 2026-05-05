В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Октябрьской революции

Сетевики на пять недель закроют движение транспорта по улице Октябрьской революции в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 мая по 19 июня специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут проводить в районе здания № 56 работы по строительству тепловых сетей.

На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд не предусмотрен, так как улица тупиковая. Маршрут общественного транспорта также не изменится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, с чем может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.