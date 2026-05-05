Минцифры пытается согласовать с силовиками открытие в Москве "белого списка" сайтов

Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" в период отключения мобильного интернета, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя министерства. Почему согласование не было проведено заранее – не сообщается.

Cервис фиксации сбоев в работе интернета Detector404 регистрирует рост жалоб на проблемы с мобильным интернетом в Москве и Санкт-Петербурге. В СМИ и соцсетях появляются сообщения о сбоях в работе крупнейших мобильных операторов - МТС, Т2, "Билайна", Yota. Ряд источников сообщает, что не работают даже так называемые "белые списки" – ресурсы, которые должны оставаться доступными в условиях отключения интернета по решению Минцифры.

Накануне клиенты операторов связи в столичных городах начали получать предупреждения о возможных перебоях в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая.