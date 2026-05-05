Взрыв в Казахстане: двое рабочих погибли, пятеро в больнице

На заводе "Казцинк" в Казахстане прогремел взрыв, который убил двух человек и ранил еще пятерых. Агентство Reuters сообщает, что инцидент случился во время чистки дымохода. Пресс-служба предприятия пояснила: резкий хлопок спровоцировал пожар, а ударная волна разрушила часть строительных конструкций. Сотрудники МЧС быстро приехали на вызов, локализовали пламя и потушили огонь, пишут "Известия".

Этот завод принадлежит швейцарскому трейдеру Glencore и удерживает статус крупнейшего производителя цинка в стране. Помимо этого, предприятие выпускает большие объемы меди, свинца, золота и серебра. Сейчас эксперты выясняют, почему штатная очистка оборудования привела к смертельному происшествию.

Ранее в китайском городе Люян на пиротехническом заводе прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб 21 человек и еще 61 получил ранения. Взрывная волна повредила здания в радиусе 400 метров, а из-за угрозы повторных взрывов на складах с порохом спасатели оцепили территорию в три километра.