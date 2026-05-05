05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Половина школьников в России полностью перекладывает уроки на нейросети

Около половины российских учеников отдают выполнение домашних заданий искусственному интеллекту. Исследовательский центр "Лаборатории Касперского" опросил 1157 детей и их родителей, чтобы узнать, как нейросети влияют на учебу. Выяснилось, что 71% школьников уже используют ИИ в повседневной жизни. При этом 77% из них применяют технологии для учебы, а 62% ищут с их помощью нужную информацию, пишут "Известия".

Опрос показал, что 53% учащихся полностью доверяют нейросетям выполнение уроков. Каждый пятый школьник использует ИИ, чтобы проверить уже сделанные задания. Еще 7% детей признались, что пользуются подсказками нейросетей прямо во время занятий в школе. При этом только 69% детей честно рассказывают родителям о такой помощи. Девочки делают это чаще мальчиков. Многие дети скрывают использование технологий, так как не хотят выглядеть слабыми или несамостоятельными в глазах близких.

Руководитель направления детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко советует родителям учить детей пользоваться нейросетями правильно. Он считает, что ИИ должен помогать глубже разбираться в темах, а не просто выдавать готовые ответы. Важно, чтобы ребенок перепроверял результат в надежных источниках или обсуждал его с учителем. Родители тоже видят плюсы в новых технологиях: 58% взрослых считают полезным освоение ИИ, а 42% ценят возможность получить разные варианты объяснения сложного материала. Четверть родителей также отметили, что нейросети могут предлагать дополнительные задачи для закрепления знаний.

Ранее Правительство РФ утвердило план мер до 2030 года по борьбе с деструктивным поведением среди молодежи, который включает мониторинг соцсетей, обучение специалистов и проведение профилактических бесед в школах. Программа из 41 пункта обязывает Росмолодежь ежегодно отчитываться о результатах, однако эксперты опасаются, что выявление групп риска и новая отчетность станут дополнительной неоплачиваемой нагрузкой для учителей.

Теги: школа, язык, русский


