СМИ: Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Чебоксары

Один человек погиб после ночной атаки ВСУ на Чебоксары, еще 12 пострадали, сообщают Shot и Mash.

По информации телеграм-каналов, в окно квартиры на улице Строителей влетел дрон, после чего начался пожар. Прибывшие на место медики не смогли спасти жителя дома. Официально местные власти пока данную информацию не подтверждали.

По данным Mash, ночью беспилотники ударили как минимум прямо по трем жилым домам в Чебоксарах. Школы переведены на дистанционное обучение, в городе полностью перестал ходить общественный транспорт, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля.

Власти Чувашии рассматривают возможность введения режима ЧС республиканского характера из-за атак БПЛА на Чебоксары. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, на базе двух школ открыты пункты временного размещения людей, там работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь.