В Москве со сбоями работают сервисы заказа такси

Пользователи "Яндекс Go" в Москве могут столкнуться со сбоями при заказе такси, об этом предупреждает сам сервис. "Сейчас есть проблемы со стабильной связью – сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ", - предупреждает компания.

СМИ сообщают, что таксисты пытаются "поймать" заказы и для этого заходят в московские заведения, где есть открытый доступ к Wi-Fi сетям, например, в рестораны "Вкусно – и точка". В компании отметили, что не будут препятствовать посещению заведений таксистами, передает издание "Подъем".

Ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. О возможных ограничениях в период с 5 по 9 мая ранее начали предупреждать мобильные операторы.