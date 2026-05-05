Катер на канале Грибоедова в Петербурге врезался в опору моста

Катер врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел около семи утра рядом с Храмом-на-Крови и Корпусом Бенуа Русского музея. Источник 78.RU сообщил, что в результате водно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

В Санкт-Петербурге с 1 марта действует запрет на ночное движение маломерных судов (катеров, лодок) в центральной акватории Невы с 23:00 до 05:00. Ограничение введено приказом Минтранса №394 и действует до 2032 года, цель — повышение безопасности из-за риска аварий и скопления сотен судов с желающими посмотреть на развод мостов. Запрет распространяется на участок между Благовещенским и Литейным мостами.