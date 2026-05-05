В Екатеринбурге появились аллея Волонтеров и сквер Генерала Устинова

В Екатеринбурге дали название двум зеленым зонам Кировского района. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

"Аллеей Волонтеров" назвали пешеходную часть улицы Мира - от Блюхера до Академической. Как заключила комиссия по топонимике, таким образом город увековечит вклад волонтеров в развитие города, а также их помощь в проведении крупных международных мероприятий и сборе голосов для благоустройства парков по программе "Формирование комфортной городской среды".

Также теперь в городе появился "Сквер Генерала Устинова" - советского военного контрразведчика и участника Великой Отечественной войны, родившегося на Урале. Его именем названа зеленая зона на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской - напротив здания Свердловской филармонии.

За свою службу Иван Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени и тремя – Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени и Почета, множеством медалей, знаком "Почетный сотрудник госбезопасности" и 17 различными наградами иностранных государств.

Сквер является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) местного значения в Екатеринбурге и памятником ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев 11 видов - в основном яблоня ягодная сортовая, кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений.