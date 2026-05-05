Украинский агент, задержанный в Курской области, отказался взорвать энергообъект

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области, собиравшего данные о военных и гражданских объектах в интересах спецслужб Украины. Он подозревается в госизмене.

На допросе задержанный заявил, что ему также предлагали взорвать гранатой объект электроэнергетики, но на это он не согласился.

По данным ФСБ, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram склонил мужчину "к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе". Задержанный привлек четырех знакомых для сбора информации, в том числе фотоматериалов.

Ранее в Коми были уничтожены двое диверсантов, которые намеревались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины. Они также передавали противнику данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в СВО.