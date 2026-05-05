Житель Шурышкарского района приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство двух женщин

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимого жителя Шурышкарского района, сообщили Накануне.RU в СКР по ЯНАО. Он признан виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин (ч. 1 ст. 131 УК РФ, п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 13 декабря 2025 года в селе Азовы Шурышкарского района осужденный распивал спиртное с двумя знакомыми женщинами. Применив насилие к одной из них, он затащил ее в комнату и совершил изнасилование. Действия мужчины попыталась пресечь вторая женщина, однако он, желая скрыть содеянное, нанес каждой множественные удары топором по голове и телу, после чего одну из них задушил. Обе потерпевшие скончались на месте.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.