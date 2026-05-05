Сергей Кравчук на площадке межвузовской научно-практической конференции вручил сертификаты молодым хабаровским исследователям

В Хабаровске прошла Межвузовская научно-практическая конференция, приуроченная к 90-летнему юбилею Кировского района. На ее площадке объединились молодые ученые, эксперты и представители городской власти. Слушателями докладов также стали хабаровские школьники. Просветительское мероприятие под названием «История Кировского района: диалог прошлого и настоящего» прошло в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».

Мэр Хабаровска на площадке конференции вручил участникам сертификаты и памятные подарки.

«Спасибо вам за то, что вы так скрупулезно изучаете историю Хабаровска и заботитесь о его будущем. Не останавливайтесь на достигнутом: продолжайте исследовать, предлагать свои идеи по улучшению жизни в краевой столице и мечтать. А мы поможем воплотить ваши планы - городу очень нужны ваши энергия и знания», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В межвузовской конференции «История Кировского района города Хабаровска: диалог прошлого и настоящего» приняли участие студенты трех вузов: Тихоокеанского государственного университета, медицинского университета и академии физической культуры. Молодые исследователи подготовили работы на самые разные темы. Они рассказали о том, как создавались и развивались предприятия района, как сегодня решаются вопросы экологии и как молодежь и старшее поколение поддерживают здоровый образ жизни.