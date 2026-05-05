Мужчина, рвавшийся к губернатору Паслеру на митинге, досрочно выходит на свободу

Свердловский областной суд сократил срок ареста мужчины, рвавшегося к губернатору Денису Паслеру. Уже сегодня он выйдет на свободу.

1 мая мужчина подбежал к Паслеру на митинге, который проходил на "Екатеринбург-Арене". Глава региона в этот момент фотографировался с одной из участниц мероприятия. Служба безопасности скрутила настойчивого посетителя, на что тот отреагировал нецензурной бранью. За это на него был составлен протокол об административном нарушении.

Позже выяснилось, что задержанным оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и арестовал на 14 суток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это постановление было обжаловано. По итогам апелляционного рассмотрения облсуд сократил срок ареста оренбуржца до 4 суток.

В инстанции отметили, что в течение сегодняшнего дня все необходимые документы будут оформлены и мужчина выйдет на свободу.