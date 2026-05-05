Генподрядчик омского филиала Центра им. Хруничева обвиняется в хищении полумиллиарда рублей

Гендиректора компании-подрядчика омского филиала Центра им. Хруничева арестовали по делу о хищении более 545 млн руб.

Речь идет о руководителе компании "РСТ-генподряд", контракт был на поставку мостовых кранов для омского ПО "Полет" (подразделение ОА "ГКНПЦ им. Хруничева").

Следствие считает, что обвиняемый в 2022-2025 гг. похитил более 545 млн руб. "в рамках выполнения государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению корпусов для организации серийного производства ракет-носителей "Ангара", реализуемого на промплощадке "ПО "Полет".

Подрядчик затем предоставил в казначейство поддельные документы о покупке кранов у поставщиков по завышенной цене, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

В апреле 2026 года суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского, объявленного в международный розыск.

Установлено, что Калиновский превысил должностные полномочия, когда исполнял обязанности гендиректора центра, а затем и его главы. Он заключил невыгодные для предприятия договоры фирмой "Сандвик" на поставку нескольких тысяч позиций, при этом необходимость в них отсутствовала. Ущерб от его действий следствие оценило в 393,5 миллиона рублей, эту сумму суд взыскал с Калиновского в доход государства. На его имущество в России наложен арест.

Калиновский возглавлял космический центр с 2014 по 2017 год. Сейчас он, по некоторым данным, проживает на Кипре.

В 2021 году суд признал виновным в растрате в особо крупном размере другого экс-гендиректора центра им. Хруничева Александра Селиверстова. Он был приговорен к пяти годам колонии общего режима. По данным следствия, Селиверстов и его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев с 2011 по 2015 год похитили более 108 млн рублей из Центра Хруничева при закупке металла для производства ракет "Протон-М" и "Ангара".