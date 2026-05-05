Сбер предупредил о трудностях при входе в приложения банка

В ближайшие дни в регионах России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и СМС. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В связи с этим у части клиентов вход в приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес может быть затруднен.

"СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке – это особенности связи в моменте", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что ограничения будут носить эпизодический характер: не на весь день, а отдельными интервалами.

"СМС-коды, направленные вам, будут сохранены в истории уведомлений в приложении, то есть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету вы сможете найти коды в мобильном приложении в разделе "История операций". Для входа в интернет-банк СберБизнес рекомендуем воспользоваться авторизацией по ПИН-коду (необходимо настроить заранее), либо по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi", - призывают в банке.

В организации добавили, что сеть более чем из 10 тысяч отделений по всей стране работает в обычном режиме, банкоматы продолжают работать штатно. Контакт-центр по номеру 900 для физических лиц и 0321 для ИП и юридических лиц находится на связи круглосуточно.

"Если есть возможность – подключайтесь к Wi-Fi. Это самый простой способ продолжать пользоваться приложением как обычно. Мы держим ситуацию под контролем и остаемся на связи с вами в любом канале – в приложении, отделении, по телефону", - заверили в Сбербанке.

Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге начались перебои с мобильным интернетом.