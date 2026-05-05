05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Администрация городского округа Первоуральск

Ушел из жизни экс-глава ПНТЗ и бывший депутат Мелик Мори

В Первоуральске скончался бывший глава Первоуральского новотрубного завода и экс-депутат палаты представителей парламента Свердловской области Мелик Мори. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Ушел из жизни Мори Мелик Пашаевич – выдающийся руководитель, опытный управленец и ветеран органов государственной безопасности. Одной из главных ценностей жизни для Мелика Пашаевича являлась семья, он был замечательным отцом и любящим дедушкой. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил Мелика Пашаевича. Его трудовой путь, преданность делу и вклад в развитие Уральского региона навсегда останутся в памяти предприятия и города", - говорится в сообщении.

Мелик Мори родился в 1960 году, служил в ВДВ, затем поступил на службу в органы госбезопасности. С 2000 года его трудовая деятельность была неразрывно связана с Первоуральским новотрубным заводом. Он вел активный образ жизни и в свободное время играл в футбол и хоккей, а также имел профессиональный опыт прыжков с парашютом. Коллеги вспоминают его как ответственного человека с высоким профессионализмом и всегда избирающего системный подход к решению производственных и управленческих задач.

За многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие отечественной промышленности Мелик Пашаевич был удостоен высоких государственных и ведомственных наград. Указом президента РФ был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также награжден медалями "70 лет Вооруженным Силам СССР", "За безупречную службу", "За верность долгу и Отечеству", нагрудными знаками "За отличие в службе" II степени и "200 лет МВД России". Неоднократно отмечался почетными грамотами губернатора и правительства Свердловской области, а также Министерства промышленности и науки РФ. Решением первоуральской городской думы ему было присвоено звание Почетного гражданина муниципального округа Первоуральск.

Теги: ПНТЗ, Мелик Мори, некролог


