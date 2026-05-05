Вопросы качества услуг на объектах дорожного сервиса Кубани стало темой планерного совещания ЗСК

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку, на которой состоялось обсуждение вопросов повышения качества услуг, предоставляемых на объектах дорожного сервиса. В совещании участвовали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, глава КСП региона Сергей Усенко, руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Василий Воробьев.

Открывая заседание, спикер ЗСК напомнил, что первое впечатление о крае у гостей складывается как раз в ходе посещения ими объектов инфраструктуры дорожного сервиса, осмотра представленной на кубанских ярмарках продукции и наличия многофункциональных зон сервиса.

«За последние годы существенно изменился формат обслуживания туристов. Отдельные кафе, магазины и автозаправочные станции сменяются комплексами, позволяющими по максимуму удовлетворить потребности отдыхающих. И предпринимаемыми сообща усилиями мы стремимся увеличить число таких комплексов, потому что вопросы комфорта путешественников в числе наших безусловных приоритетов», - сказал Юрий Бурлачко.

Стоит напомнить, что данная тема уже была предметом обсуждения на планерном совещании в мае прошлого года. По итогу депутаты ЗСК затем провели проверки в своих округах качества услуг на объектах дорожного сервиса.

С информацией о результатах деятельности в данном направлении в целом по Кубани перед парламентариями выступил Роман Куринный. Он сообщил, что на начало 2026 года общее число объектов дорожного сервиса в регионе превышало 5,5 тысяч, среди которых АЗС, точки по реализации продовольственных и смешанных товаров, средства размещения, предприятия общепита и станции ТО. Минувшим летом специалисты департамента изучили ситуацию с придорожным сервисом в 14 муниципалитетах, в некоторых из них дважды. Мониторинг выявил множество положительных аспектов в развитии сопутствующей инфраструктуры. В частности - осуществление своевременных ремонтов, установка дополнительных точек питания, покос сорной травы, оснащение придорожных ярмарок рукомойниками.

При этом выявлен и ряд проблем, связанных с ненормативным состоянием расположенных на АЗС санузлов, отсутствием их на заправках в некоторых районах, чрезмерным обилием рекламных щитов.

В ходе планерки обсуждался вопрос о многофункциональных комплексах сервиса (МФКС), объединяющих топливозаправочные пункты, станции техобслуживания, рестораны, магазины, детские комнаты и отели. На данный момент на Кубани действует утвержденная генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса, включающая в себя 8 мест потенциального базирования таких комплексов на территории Брюховецкого, Крымского, Курганинского, Усть-Лабинского, Кущевского, Тбилисского и Щербиновского районов.

Также докладчик представил депутатам подробную информацию об организации вдоль трасс сезонных ярмарок, пользующихся у автотуристов большой популярностью за счет возможности купить на прилавках натуральную продукцию от местных производителей.

Председатель комитета по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко высказал мнение, что такие ярмарки являются важным каналом сбыта фруктов, овощей и ягод, выращенных кубанскими фермерами, равно как и товаров народно-художественных промыслов. Он отметил, что депутаты держат на контроле размещение придорожных ярмарок, отслеживают изменения связанного с их деятельностью федерального законодательства для оперативного совершенствования краевого.

Парламентарий детально проинформировал всех участников заседания об итогах мониторинга объектов дорожного сервиса, который осуществили депутаты ЗСК. Так, за прошлый год удалось проинспектировать порядка 600 заправок. По словам главы комитета, результаты проверок свидетельствуют о необходимости усиления механизмов контроля за поддержанием благоустройства и санитарного состояния.

В ходе планерки спикер ЗСК обратился к Роману Куринному с вопросом относительно причин уменьшения в крае за последние несколько лет числа придорожных ярмарок.

Глава отраслевого департамента пояснил, что задачи по сокращению количества точек изначально не было. При этом по результатам анализа ситуации было принято решение сделать акцент на качестве предоставляемых услуг, а не на многообразии придорожных ярмарок. На данный момент финансовые показатели от их деятельности показали рост.

В ходе выступления вице - губернатор Кубани Александр Руппель поблагодарил парламентариев за взаимодействие по одному из ключевых для региона направлений.

«В нашей совместной деятельности по организации функционирования потребсферы мы должны учитывать два ключевых фактора - красоту и законность. Эти термины можно рассматривать в любом порядке, но они друг без друга не существуют. Во многом положительный результат зависит от работы команды муниципалитета - если в нем есть хозяин, то она выстроена на должном уровне», - обозначил свою точку зрения замглавы края.

Еще один вопрос обсуждения в ходе планерки касался качества предлагаемых туристам товаров, популяризации сувенирной продукции, в том числе путем ее реализации на АЗС.

«Ситуацию с состоянием объектов дорожного сервиса мы будем мониторить до конца высокого сезона, делать это будут депутаты в своих округах в тесном взаимодействии с органами МСУ. Наша цель заключается не только в том, чтобы приезжающие к нам гости оценили качество сервиса в Краснодарском крае, увезли с собой только положительные эмоции, но и захотели вернуться к нам снова», - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам совещания была принята резолюция, в которой сформулированы рекомендации по повышению качества услуг на объектах дорожного сервиса профильному департаменту, краевому минТЭК и ЖКХ и органам местного самоуправления.

В завершении совещании прошло награждение медалью «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края» Елены Лагодиной, нотариуса Краснодарского нотариального округа, кандидата юридических наук, доцента, заслуженного юриста Кубани, члена экспертно-консультативного совета при профильном комитете ЗСК.