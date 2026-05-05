БПЛА влетел в жилой дом в Чебоксарах, жителей эвакуируют

Беспилотник влетел в жилой дом в Чебоксарах, жителей эвакуируют, пишет SHOT.

По словам очевидцев, дрон попал в квартиру на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Предварительно, повреждены минимум восемь квартир.

В Поволжье ночью объявлялась ракетная опасность. В регионе продолжают звучать сирены и работать расчеты ПВО.

Напомним, в результате удара беспилотников по Чебоксарам минувшей ночью пострадали три человека, один из них госпитализирован. Утром были зафиксированы повторные удары БПЛА по столице Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. Движение общественного транспорта по всему городу временно приостановлено.