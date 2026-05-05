WP: Трамп готовится к победе демократов

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вероятной победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре. Юристы Белого дома проводят брифинги, разъясняя порядок работы конгрессионного надзора и взаимодействия с законодателями, которое приобретет иной характер после обновления конгресса, пишет The Washington Post.

Сотрудникам объясняют, что отношения с конгрессом сильно изменяется. Их учат, как реагировать на запросы конгресса и соблюдать меры предосторожности в переписке. Один из участников назвал эти разговоры "трезвыми", так как в Белом доме все понимают.

В администрации Трампа ожидают чувствительного поражения и готовятся к "худшим сценариям", включая активизацию расследований и вызовов на слушания в случае перехода контроля над конгрессом к демократам. А они, скорее всего, возьмут под контроль обе палаты конгресса, так как республиканцы, по опросам, терпят чувствительное поражение. Причина - последствия войны с Ираном, ударившей по простым американцам.

Как сообщалось, рейтинг неодобрения Трампа достиг 62% - самого высокого уровня за два его срока. А республиканцы могут потерять даже лояльные штаты.

В силу этого Reuters недавно сообщил, что республиканцы корректируют кампанию перед выборами. Партия делает ставку на стратегию "меньше Трампа", чтобы как можно меньше связывать себя и своих кандидатов с фигурой Трампа.