В Минэкономразвития заявили о росте бронирований туров в Анапу

В Минэкономразвития заявили, что фиксируют рост бронирований туров в Анапу.

"На фоне новостей, связанных с возможностью открытия пляжей, видим рост бронирований, по данным туроператоров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, тогда турпоток может вырасти на 25% в этом сезоне и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году, отметили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы, закрытые из-за разлива нефтепродуктов, могут принять отдыхающих уже 1 июня. Утверждалось, что более 90% мазута убрано и вода пригодна для использования.

11 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.