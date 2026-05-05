В Челябинске бывшему и.о. ректора университета физкультуры грозит срок за взяточничество

В Челябинске бывшему и.о. ректора "Уральского государственного университета физкультуры" грозит срок по делу о получении взяток от студентов.

По версии следствия, преступление совершено в 2021-22 гг. В то время будущий обвиняемый был завкафедрой "Физического воспитания и здоровья". Он якобы получил от студентов взятки в 20-80 тыс. руб. (всего – 1 млн руб.). За это преподаватель делал вид, что студенты сдавали зачёты. Кроме того, 27 октября 2021 – 30 июня 2025 гг. он же договорился со студентом о получении взятки в 190 тыс. руб. за положительные оценки до конца обучения. Позже преподаватель попал под следствие.

Арестовано имущество обвиняемого, в том числе автомобили "БМВ" и "Порш Кайман" общей стоимостью больше 6 млн руб., а также 18 млн руб. на банковских счетах. Дело ушло в Центральный райсуд Челябинска, сообщает южноуральское управление СКР.