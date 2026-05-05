МВД раскрыло схему обмана россиян через вакансии по размещению объявлений

Управление МВД по борьбе с киберпреступностью предупредило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают соискателям простую работу: размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений. При этом "работодатели" просят людей использовать только личные аккаунты. После публикации объявлений работник должен передавать контакты всех заинтересованных покупателей своему куратору, сообщает ТАСС.

Обычно через несколько дней администрация площадки блокирует учетную запись пользователя за мошенничество. Человек не получает обещанных денег, а наниматель удаляет всю переписку и исчезает. В киберполиции подчеркивают, что главная проблема здесь не в потере заработка. Самое опасное то, что человек сам того не понимает, как становится частью преступной цепочки.

Мошеннические кол-центры создают такие вакансии, чтобы выстраивать каналы связи с людьми в обход фильтров и защиты сайтов. Полиция рекомендует критически относиться к подобным предложениям о заработке. Ведомство напоминает: легальная работа никогда не требует использовать личные профили для размещения чужих товаров или общения с клиентами. Гражданам советуют игнорировать такие объявления, чтобы не помогать преступникам обманывать других людей.

Следственный комитет России официально предупредил несовершеннолетних, что работа посредником у мошенников неизбежно ведет к уголовной ответственности. По данным ведомства, аферисты все чаще вовлекают детей в преступные схемы, обещая им быстрые деньги за простые поручения.