Спрятал тело в сумку: 19-летний юноша на Ямале предстанет перед судом за пытки и убийство

На Ямале следственный комитет завершил расследование уголовного дела о трупе в хозяйственной сумке в Тазовском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подозреваемый - 19-летний житель поселка. По данным следствия, молодой человек долгое время систематически издевался над знакомой женщиной, избивал и наносил ей удары ножом.

Череда преступлений привела к инциденту в марте текущего года. Во время пьяной ссоры обвиняемый нанес смертельный удар в грудь своему 37-летнему приятелю. После убийства парень вместе с сестрой и знакомым спрятали тело в хозяйственную сумку и вынесли на улицу, а одежду погибшего выбросили в мусорный контейнер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За истязание и убийство северянину грозит до 15 лет лишения свободы. Его сообщники также ответят перед законом за укрывательство особо тяжкого преступления.