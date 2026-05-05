Екатеринбуржца, семь лет насиловавшего сестру-подростка, отправили на лечение

23-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным в изнасиловании младшей сестры и отправили на принудительное лечение.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, вместо срока от 12 до 20 лет лишения свободы, осужденному избрали иное наказание.

Напомним, что об этой истории стало известно в ноябре прошлого года. 4-летней школьнице стало плохо во время уроков, после чего ее доставили в больницу, где диагностировали психологические проблемы. Врачу подросток призналась, что с 2017-го по 2023 год ее старший брат ее насиловал.

Вечером сотрудники ПДН и уголовного розыска пришли к семье. Тогда парень признался в содеянном, заявив, что "хотел изучить анатомию женского тела". По данному факту было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК "Насильственные действия сексуального характера".

В СКР информацию не комментируют.