В Москве и Петербурге начались перебои с мобильным интернетом

Сервис фиксации сбоев в работе интернета Detector404 регистрирует рост жалоб на проблемы с мобильным интернетом в Москве и Санкт-Петербурге. В СМИ и соцсетях появляются сообщения о сбоях в работе крупнейших мобильных операторов - МТС, Т2, "Билайна", Yota. Ряд источников сообщает, что не работают даже так называемые "белые списки" – ресурсы, которые должны оставаться доступными в условиях отключения интернета по решению Минцифры.

Ранее клиенты операторов связи в столичных городах начали получать предупреждения о возможных перебоях в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая.

Также банки начали предупреждать своих клиентов о возможных перебоях в работе сервисов в случае ограничений мобильного интернета. Например, Сбербанк предупредил граждан: "В ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой СМС. Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами".