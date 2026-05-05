Суд вынес приговор уральцу, искалечившему незнакомого мужчину из-за парковки

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Первоуральска, который искалечил незнакомца в ходе конфликта из-за парковки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в праздничный день 8 марта 2024 года. Уралец жестоко избил ранее незнакомого ему мужчину из-за припаркованного им автомобиля, мешавшего выезду с парковки. В результате незнакомец потерял сознание и получил различные травмы.

Суд признал агрессора в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему назначен 1 год ограничения свободы. Осужденному запрещено выезжать за пределы Первоуральска без уведомления специализированного органа, менять место жительства, покидать дом с 23 до 6 часов и раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Кроме этого, в пользу избитого мужчины взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.