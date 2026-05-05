Более 80% покупателей франшиз отбивают вложения за два года - опрос

Франшизы остаются островком стабильности в российской экономике. Больше 80% покупателей франшиз отбивают вложения в течение двух лет, при этом 50% заявляют, что инвестиции окупились за год, а потом они начали зарабатывать, пишет Forbes со ссылкой на данные опроса на платформе "Мое дело".

Эксперты отмечают, что чем больше вложения во франшизу, тем медленнее она будет окупаться. Тем не менее, франшизы и сейчас демонстрируют большую устойчивость и являются бизнесом с предсказуемым денежным потоком.

В 2025 году рынок франчайзинга в России превысил 3,8 трлн руб. В стране около 550 тыс. франшизных точек, в них занято почти полтора миллиона человек. Более 40% франчайзи даже в условиях экономического спада не исключают возможность покупки или расширения бизнеса.