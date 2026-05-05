В Тюмени с каждым годом растет число участников конкурса инициативных проектов

Депутаты Тюменской городской Думы отмечают позитивную динамику в процессе реализации проектов инициативного бюджетирования, местом рождения которого является город Тюмень.

В частности, в ходе 25-го заседания Тюменской городской Думы прошло обсуждение различных аспектов проведения конкурса инициативных проектов в 2025 году.

"Активность проявляют не только авторы идей, но и те, кто находятся рядом. Если в 2021 году за проекты проголосовали 5000 человек, то в 2025 году их было уже 69 000. Благодаря такой вовлеченности мы можем видеть потребности наших горожан", — отметила Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Народные избранники проанализировали опыт прошлых лет и обсудили перспективы развития проектов.

Напомним, в 2026 году конкурс инициативных проектов уже состоялся. Всего в городскую администрацию было внесено 57 проектов, из которых 52 после соответствующей экспертизы стали участниками голосование. Большинство горожан, принявших участие в процессе голосования, отдали предпочтение 16 инициативам, которые предстоит реализовать в 2026 году, и еще 10 со сроком реализации в 2027 году.

"Ежегодно 30 миллионов рублей в бюджете города депутаты утверждают на эти цели. 2025 год показал особую востребованность этого конкурса у населения — более 60 инициатив было подано, 16 из них реализовано. Я очень рад, что тюменцы не остаются в стороне и очень активно участвуют в жизни города", — отметил Глава города Максим Афанасьев.

Также стоит напомнить, что в 2025 году тюменцы - представители некоммерческих организаций и органов ТОС выдвинули 61 проект, из которых 32 касалась проведения спортивных, культурных и досуговых мероприятий. 14 инициатив касались сферы образования и еще 13 сферы благоустройства. 2 инициативы относились к сфере экологии.

Анализ активности за 6 лет проведения конкурса показывает, что гражданская активность жителей Тюмени растет: в 2021 году — 16 проектов, в 2025 году — 61 проект. Также городские власти отмечают рост вовлеченности жителей в принятие решений на местном уровне: в 2021 году — 5 000 голосов, в 2025 году — 69 000 голосов и выявление потребностей жителей и общественных приоритетов.