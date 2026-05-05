В России меняют правила экзаменов на водительские права

Российское правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские удостоверения. Как сообщает РИА Новости, первые изменения вступят в силу в марте следующего года. Теперь ГАИ будет назначать практический экзамен не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Раньше кандидаты могли ждать вождения до полугода. Если ученик не сдаст практику за шесть месяцев, ему придется заново сдавать теорию в течение 30 дней. При этом будущий водитель может перенести дату любого экзамена, если подаст заявление в подразделение ГАИ.

Власти также ввели новые причины для прекращения экзамена. Инспектор сразу остановит испытание, если заметит у кандидата телефон, шпаргалки, наушники или любую другую технику для передачи информации. По этой же причине ГАИ может отменить результаты уже сданного экзамена. В обоих случаях нарушитель получит право на пересдачу только через год. Кроме того, МВД сейчас прорабатывает вопрос внедрения искусственного интеллекта, который поможет принимать экзамены у будущих водителей.

С марта 2027 года процедура подачи документов станет проще. При записи через "Госуслуги" кандидатам не нужно будет приносить бумажную медицинскую справку, если врачи уже внесли данные в электронную систему здравоохранения. Однако ГАИ приостановит выдачу прав, если срок действия справки закончится во время прохождения экзаменов. Чтобы возобновить процесс, человеку не придется нести новый бумажный бланк — инспекторы сами увидят свежее заключение в едином электронном реестре.