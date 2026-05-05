Правительство не поддержало законопроект о штрафах за "пропаганду дискриминации женщин"

Правительство РФ не поддержало законопроект, внесенный фракцией "Новые люди", о штрафах за "пропаганду дискриминации женщин".

Он был внесен в Госдуму 30 апреля. Авторы считают, что в России участились призывы к дискриминации женщин и за это нужно наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Им не нравятся призывы к женщинам рожать детей, заниматься семьей и т.п. Женщин будто бы призывают лишь обслуживать мужчин.

В Правительстве напомнили, что любая дискриминация и так наказывается штрафом по статье 5.62 КоАП: для граждан — до трех тысяч рублей, для юрлиц — до ста тысяч. А в статье 20.3 установлена административная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека по любым признакам, совершенные публично. За повторное же деяние предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому вводить такие же нормы снова необоснованно, в пояснительной записке нет данных о том, что действующее правовое регулирование не работает, говорится в заключении.

"Новые люди" признают, что они хотели отдельно подчеркнуть значимость женщин. Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что дополнительно выделять женщин может быть опасно, потому что потом придется защищать статус мужчины.