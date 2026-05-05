В Новосибирске двум ученым вынесли приговор по делу о госизмене

Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о госизмене.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима каждому, сообщили ТАСС в суде.

Ранее стало известно, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Он находился под домашним арестом с 7 апреля 2022 года. По данным СМИ, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Вторым фигурантом дела стал коллега ученого Галкин.

В последние годы несколько ученых стали фигурантами уголовных дел. Так, летом 2022 года в Новосибирске ученому Дмитрию Колкеру вменили госизмену. По словам сына ученого, Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции. При этом, по мнению сына, абсолютно все доклады были заверены в специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с ученым везде был сотрудник ФСБ. Позднее стало известно, что Колкер умер после ареста. Адвокат сообщал, что он страдал от онкологического заболевания четвертой степени, в связи с чем заключать его под стражу было нельзя.

Летом 2022 года сообщалось об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолия Маслова. Он также обвинялся в госизмене. СМИ писали, что ученому вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком. Ученый был приговорен к 14 годам колонии.

Кроме того, по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк. Ему суд впоследствии назначил 15 лет колонии строгого режима.