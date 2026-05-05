В Нефтеюганском районе автобус врезался в "ГАЗ": пострадали четыре человека

Авария произошла вечером 4 мая на 709-м километре трассы Нефтеюганск – Мамонтово, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Югры.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля.

В результате произошло столкновение с машиной "ГАЗ", которая остановилась для поворота налево. Удар пришелся на пассажиров "ГАЗ" — четверо из них получили травмы разной степени тяжести.