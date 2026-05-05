Трамп наносит удар по европейскому автопрому - пошлины будут повышены

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении повысить импортные пошлины на автомобили и грузовики, произведенные в ЕС. Ставка налога вырастет с нынешних 15% до 25%.

Трамп написал, что он "рад сообщить", что повышает тарифы, так как ЕС не соблюдает условия готового торгового соглашения. По информации The Guardian, причиной такого решения стала задержка с ратификацией торговой сделки со стороны Брюсселя. Соглашение между США и ЕС было заключено в июле 2025 года. Оно предусматривало 15%-ю пошлину на европейские товары, поставляемые в США, и беспошлинный ввоз американских товаров в Европу. В рамках сделки ЕС также обязался увеличить инвестиции в американскую экономику и гарантировать спрос на американскую военную технику и энергоносители. Однако оно до сих пор не утверждено окончательно Еврокомиссией и Евросоветом.

Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге назвал США "ненадежным партнером". По его словам, надежные партнеры так себя не ведут. Еврокомиссия, в свою очередь, не стала выступать с резким заявлением, заверив, что сохраняет приверженность прошлогоднему соглашению.

Западные СМИ пишут, что только Германии решение Трампа может обойтись в 15 млрд евро. Это станет еще одним ударом по европейскому автопрому, и без того испытывающему большие трудности. Он переживает глубокий системный кризис.