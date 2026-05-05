СМИ: "Почта России" отключила отслеживание посылок в реальном времени по просьбам клиентов

"Почта России" отключила сервис отслеживания посылок в реальном времени. Ранее клиент мог отслеживать все перемещения отправления, включая сортировочные пункты, теперь пользователям выдаются только начальные и конечные статусы движения посылок ("отправлено" и "прибыло, доступно для получения"), пишет CNews.

Сообщается, что после изменения сервиса стала недоступна детальная информация и по врученным ранее посылкам.

В "Почте России" заявили, что сервис перестал работать в полноценном режиме по просьбам клиентов.

"Обновление действительно вступило в силу недавно. На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортровочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией. При этом полный юридически значимый трек посылки (прием, прибытие/отправка из мест приема и вручения, передано курьеру и пр.) сохранен во внутренней системе. Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента сотней промежуточных статусов. Ограничением это не является, напротив – это переход к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой", - заявили в "Почте России".

Там не привели данные о том, какое количество пользователей жаловались на "перегруз технической информацией".