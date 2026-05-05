На Южном Урале экс-владельцам "Арианта" отказали в отмене национализации организации

На Южном Урале суд отказал экс-владельцам национализированной ГК "Ариант" в пересмотре национализации предприятия в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

В отмене решения о передаче организации государству отказал Арбитражный суд Челябинской области. Информация об этом появилась в соответствующей карточке на сайте инстанции.

Ранее в России раскрыта стоимость крупнейших приватизаций 2025 г. В ушедшем году среди самых крупных сделок по приватизации стали "Макфа" (принесла 22,4 млрд руб.), "Кубань-вино" (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и "Ариант" (9,4 млрд).