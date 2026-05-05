Суд заменил наказание экс-главе Марий Эл на принудительные работы

Суд в Рязанской области заменил наказание в виде лишения свободы бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову принудительными работами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что данное решение обжаловала прокуратура, в связи с чем оно не вступило в законную силу. Апелляционный суд рассмотрит представление прокурора в мае.

В феврале 2021 года Маркелов был осужден на 13 лет колонии и штраф 235 миллионов рублей за взятки и злоупотребления.

Напомним, экс-глава республики был задержан в 2017 году. В декабре 2018 года Следственный комитет завершил работу по уголовному делу Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей. Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.